انفجاران في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان دون إصابات
بيروت- (د ب أ)
أعلن في لبنان سماع دوي انفجارين، فجر اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد دون وقوع إصابات .
ووفق ما نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "سمع فجر اليوم دوي انفجارين في مخيم عين الحلوة، تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء ولم يفد عن وقوع إصابات" .
وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.
سوق مصراوى
-
لعشاق القهوة أسهل طريقة لعمل كيكة النسكافية الباردةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
فيديو قد يعجبك: