انفجاران في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان دون إصابات

بيروت- (د ب أ)

أعلن في لبنان سماع دوي انفجارين، فجر اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد دون وقوع إصابات .

ووفق ما نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "سمع فجر اليوم دوي انفجارين في مخيم عين الحلوة، تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء ولم يفد عن وقوع إصابات" .

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.