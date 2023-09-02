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انفجاران في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان دون إصابات

10:41 ص السبت 02 سبتمبر 2023

لبنان

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بيروت- (د ب أ)

أعلن في لبنان سماع دوي انفجارين، فجر اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد دون وقوع إصابات .

ووفق ما نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "سمع فجر اليوم دوي انفجارين في مخيم عين الحلوة، تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء ولم يفد عن وقوع إصابات" .

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

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لبنان بيروت الاجئين الفلسطينيين

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