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BBC

رئيسة الجالية المصرية ببريطانيا: محمد الفايد دُفن بمزرعته الخاصة في لندن

02:55 ص السبت 02 سبتمبر 2023

رئيسة الجالية المصرية في المملكة المتحدة ميرفت خلي

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كتب - محمد عطايا:

قالت رئيسة الجالية المصرية في المملكة المتحدة ميرفت خليل، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن رجل الأعمال المصري، محمد الفايد، -الذي توفي الجمعة عن 94 عامًا- عانى من المرض في الفترة الأخيرة من حياته، فيما لم يُكشف إن كانت وفاته وقعت في المستشفى حيث نُقل، أم في منزله.

وأوضحت رئيسة الجالية المصرية أن جثمان الفايد شُيع بين أفراد أسرته المقربين، وتم دفنه في مزرعته الخاصة في أوكستد بجنوب غرب لندن، ببينما تحدد يوم الجمعة المقبل للعزاء الرسمي.

محمد الفايد يُصنف في قائمة أثرياء العرب، بصافي ثروة 2 مليار دولار، قضى في المملكة المتحدة معظم حياته.

عُرف عنه اشتباكاته مع العائلة المالكة البريطانية، والتي تصاعدت بعد مقتل نجله دودي وديانا أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997.

سوق مصراوى

محمد الفايد والعائلة المالكة البريطانية محمد الفايد والأميرة ديانا رئيسة الجالية المصرية في بريطانيا وفاة محمد الفايد عزاء محمد الفايد

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