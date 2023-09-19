رئيس وزراء أرمينيا يبحث هاتفيا الوضع في قره باغ مع بلينكن وماكرون

وكالات

بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - كلا على حدة - الوضع في منطقة قره باغ، بعد إطلاق أذربيجان عملية عسكرية.

وذكرت رئاسة الوزراء الأرمينية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الأطراف الثلاثة أكدوا خلال الاتصالين عدم جواز استخدام القوة وضرورة استخدام الآليات الدولية لخفض التصعيد في المنطقة.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية تعليقا على الوضع في قره باغ أنها تواصل الاتصالات مع الجانب الأذربيجاني وغيره، وبناء على نتائجها ستصدر بيانا بهذا الصدد، كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في الإقليم الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن هناك تقارير عن إطلاق القوات الأذربيجانية "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في الإقليم، ردا على استفزاز القوات الأرمنية، وأضافت أن الجانب الروسي "يحث الطرفين على منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.