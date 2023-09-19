الدفاع الأذرية تعلن تدمير محطة رادار تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية اليوم الثلاثاء، تدمير محطة الرادار P-18 التابعة للقوات المسلحة الأرمنية في إقليم قره باغ الجبلي.

وجاء في بيان الوزارة: "في الـ 19 من سبتمبر 2023 دمرت القوات الأذرية بضربة ناجحة محطة رادار من طراز P-18 تابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأرمنية داخل الأراضي الأذربيجانية في محيط منطقة خوجافند، حيث تنتشر وحدة حفظ السلام الروسية مؤقتا".

وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.

وشددت وزارة الخارجية الأذرية، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قره باغ وإحلال النظام في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس الاثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.