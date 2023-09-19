إعلان

BBC

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكندية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

08:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

سامح شكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مع نظيرته الكندية "ميلاني جولي" على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم السيد وزير الخارجية بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً باستقبال مصر لحوالي ٣١٠ ألف مواطناً سودانياً حتى تاريخه. كما تناول الوزير شكري أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى الحاجة لإسهام مختلف الدول، ومنهم كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرة الكندية أشارت لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن. كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

سوق مصراوى

سامح شكري وزير الخارجية ميلاني جولي الأزمة في السودان الأمن الغذائي وزيرة الخارجية الكندية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

خاص- إعلان محمد صلاح الجديد.. شبيه نجم ليفربول يتحدث ويكشف أسرارا وكواليس