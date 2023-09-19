أمريكا: هناك حاجة ملحة للاستثمار في الدفاع عن المجال الجوي الأوكراني

برلين- (د ب أ)

طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من نظرائه في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة "التفكير بعمق والتبرع "بقدر ما يمكنهم من أجل الدفاع الجوي الأوكراني، وذلك مع مواجهة أوكرانيا لفصل شتاء آخر من الحرب.

ودعا أوستن، الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في مانهايم بألمانيا، خلال اجتماع 50 دولة عضو في مجموعة الاتصال الأوكرانية، الحلفاء والشركاء إلى التبرع بأكبر قدر ممكن من الذخائر لحماية المجال الجوي لأوكرانيا.

وقال أوستن: "أناشدكم زملائي الوزراء النظر مرة أخرى في مخزوناتهم من الذخيرة من عيار 155 ملم وأنظمة الدفاع الجوي الرئيسية والصواريخ الاعتراضية للتأكد من أننا جميعا نقدم كل ما في وسعنا لإعداد أوكرانيا لفصل الشتاء المقبل".

ووصف الدفاع الأوكراني في مواجهة الحرب الروسية بأنه معركة ضد "الفوضى والطغيان".

وذكر أوستن: "الأمر لا يتعلق فقط بالنضال من أجل بقاء ديمقراطية واحدة محاصرة. إنه أيضا كفاحنا من أجل عالم لا يستطيع فيه المستبدون إعادة كتابة الحدود بالقوة".