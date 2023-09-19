روسيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بمنطقة ناجورنو كاراباخ
موسكو- (د ب أ)
دعت روسيا، اليوم الثلاثاء إلى وقف القتال بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا السوفييتيتين السابقتين في أعقاب التصعيد العسكري في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناجورنو كاراباخ".
وشنت أذربيجان فى وقت سابق من اليوم عملية عسكرية للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوبى القوقاز، والتي تقطنها أغلبية من الأرمن .
ومن المفترض أن قوات الحدود الروسية تراقب وقفا لإطلاق النار بين الطرفين المتنازعين. ورفضت زاخاروفا الاتهامات التى ترددت في أرمينيا بأن روسيا كانت على علم بخطط الهجوم الأذربيجانية.
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