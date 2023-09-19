الأمين العام للأمم المتحدة: درنة الليبية صورة مصغرة لما يحدث في عالمنا

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مدينة درنة الليبية صورة مصغرة لما يجري في عالمنا.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح فعاليات اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الـ 78، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية هي كوارث محيطة بالبشر.

وأضاف جوتيريش، أنه يجب على المؤسسات الدولية عكس واقع العالم وحل المشاكل، لافتًا إلى الانقسامات العالمية تتعمق في السياسة والأمن والاقتصاد.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، لو لم نسارع بالإصلاحات العالمية ستنهار الأنظمة الديمقراطية، فإن السلطوية والكراهية وعدم الإنصاف في تزايد عالميًّا.

وأكد أن الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام "لكننا نرى زيادة في النزاعات والصراعات والفوضى"، مشيرًا إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أطلق العنان للكثير من الجرائم والانتهاكات.

ولفت جوتيريش إلى أن الصراعات الحالية تتجاهل الاتفاقيات الدولية والأممية وتتسبب بالهشاشة الأمنية، موضحًا أن انقلابات إفريقيا وحرب السودان تثير المخاوف الدولية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إن استمرار إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية يلقي عبئا هائلا على المدنيين.

وتابع أنه من الضروري تعزيز قدرات الأمم المتحدة في معالجة الانقسامات وإنهاء الحروب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وصلت لمرحلة التقشف في النفقات الأممية بسبب تراجع الدعم وكثرة النزاعات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم مليء بالأزمات الإنسانية والجوع والفقر وتغيرات المناخ وسوء التغذية، لافتًا إلى أن 70 % من سكان أفغانستان يحتاجون مساعدات إنسانية.