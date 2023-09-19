وزير الدفاع الروسي يبدأ زيارته إلى إيران

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويجو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

وفي وقت سابق، قام نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، ببحث المسائل الملحّة للتعاون العسكري والعسكري التقني مع نظيره الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة، أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى يوم 21 يوليو(تموز) الماضي، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".