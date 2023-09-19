رغم التحذير الروسي.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء شورنورمورسك الأوكراني

برلين - (د ب أ)

غادرت سفينة شحن ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود اليوم الثلاثاء على الرغم من الحظر البحري الروسي.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة "إكس" أن السفينة كانت تحمل 3000 طن من القمح.

تعد السفينة" ريزيليانت أفريكا" إحدى أول سفينتين أجنبيتين تصلان ميناء أوكرانيا منذ انتهاء اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، الذي أنهته روسيا. وقد وصلت السفينتان إلى شورنومورسك السبت الماضي.

وأضاف كوبراكوف أن شركات شحن السفن أعربت عن استعدادها لنقل نحو 20 ألف طنا من القمح للدول الأفريقية والآسيوية.

ويذكر أن الأمم المتحدة وتركيا تفاوضتا بشأن التوصل لاتفاق دولي للسماح بوصول الصادرات الزراعية للأسواق العالمية من ثلاثة موانئ، من ضمنها شورنومورسك، ولكن موسكو رفضت تمديد الاتفاق في يوليو الماضي.

وأوضح كوبراكوف أن السفينة الأخرى التي وصلت السبت الماضي مازال يتم تحميلها بالحبوب، وسوف تبحر إلى مصر.