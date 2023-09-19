وزير خارجية الإمارات يصف تصريحات الرئيس الفلسطيني عن اليهود بغير المسؤولة

(وكالات)

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن اليهود والمحرقة النازية، وذلك خلال لقائه بعدد من ممثلي المنظمات اليهودية على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وانتقد بن زايد تصريحات عباس واصفًا إياها بـ "غير المسؤولة"، لافتًا إلى أهمية قيم التسامح والأخوة الإنسانية في نهج دولة الإمارات لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة.

وأكد بن زايد على رفض أبو ظبي لخطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز العنصري.

وناقش بن زايد خلال لقائه بممثلي المنظمات اليهودية عددا من القضايا المشتركة، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تعزيز أمنها واستقرارها لما فيه الخير لشعوبها.