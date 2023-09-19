البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب حافلة عسكرية

المنامة- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، جراء حادث انقلاب حافلة محملة بالذخائر أثناء تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن "استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود".

وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.