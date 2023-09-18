بايدن يعزي عاهل المغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة

الرباط- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعازيه الشخصية والشعب الأمريكي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من أقاليم المغرب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الإثنين، من الرئيس بايدن، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

وخلال المباحثات، أعرب الرئيس الأمريكي، لملك المغرب وللشعب المغربي، عن تعازيه الشخصية وكذا تعازي الشعب والحكومة في الولايات المتحدة وذلك في أعقاب الزلزال المؤلم الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة.

وبحسب الوكالة المغربية "أشاد الرئيس بايدن، بهذه المناسبة، بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".

كما أعرب بايدن، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة.