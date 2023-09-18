الخارجية الأمريكية تعلق على صفقة تبادل السجناء مع إيران

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن مفاوضات صفقة تبادل السجناء مع إيران منفصلة تماما عن علاقة واشنطن بطهران، مشيرًا إلى أن صفقة التبادل جرت بشكل منفصل تماما عن التفاوض بشأن ملف إيران النووي.

وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية: "بينما تم إطلاق سراح هذه المجموعة من المواطنين الأمريكيين لا توجد طريقة لضمان نتيجة مماثلة للأمريكيين الآخرين الذين يقررون السفر إلى إيران على الرغم من تحذير الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة من القيام بذلك".

وتابع: " نحن نواصل العمل مع الدول ذات التفكير المماثل لردع احتجاز الرهائن في المستقبل ومحاسبة إيران والأنظمة الأخرى على مثل هذه الأعمال بما في ذلك من خلال الإجراءات التي نتخذها اليوم، ويجب على مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب وأدعو أي مواطن أميركي في إيران إلى المغادرة على الفور".

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "بينما نحتفل بالإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة فإننا ندرك أن بوب ليفينسون لا يزال مجهول المصير منذ أكثر من 16 عاما بعد اختطافه في جزيرة كيش بإيران، و نشكر كوريا الجنوبية وسلطنة عمان على تنسيقهما الوثيق وشراكتهما وتدخلاتهما الحاسمة في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة ونشكر بريطانيا على دعمها".

وقال: "تمكنا تحت قيادة بايدن من تأمين إطلاق سراح أكثر من 30 أمريكيا كانوا محتجزين ظلما في أنحاء العالم، ولن يهدأ لنا بال حتى نعيد كل أمريكي معتقل ظلما إلى الوطن".

وأشار بلينكن إلى أن "سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز ومواطنان أمريكيان آخران غادروا إيران وهم في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة للم شملهم مع عائلاتهم، والعديد من هؤلاء الأفراد أمضوا سنوات في السجن كجزء من ممارسات النظام الإيراني القاسية المتمثلة في الاحتجاز غير المشروع لكنهم جميعا يعودون اليوم إلى ديارهم وأحبائهم".

وصباح اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عملية تبادل السجناء ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة أمريكيين.

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران بدءاً من الاثنين، مشيراً إلى أنها تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران، واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".

وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: "عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضيتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة، وبسرعة مناسبة، ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم".

وقال: "على هذا الأساس سيتم في نفس اليوم تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية. وبالطبع سيعود اثنان من هؤلاء الأشخاص إلى إيران وسيتوجه شخص واحد إلى دولة ثالثة ليكون مع عائلته، وأبدى شخصان آخران رغبتهما في البقاء بأميركا وفي المقابل سيتم تسليم 5 سجناء إلى أمريكا".

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، الإثنين، إن قطر أكدت تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة 6 مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المصدر، أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران، الاثنين، لنقل 5 سجناء أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في أغسطس، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف آنذاك من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، وذلك بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

وجاء الإعلان عن "الاتفاق المعقد" بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين.