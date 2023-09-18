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BBC

حكومة الوحدة الليبية: انهيار 11 جسرًا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة

05:35 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

اثار العاصفة دانيال

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وكالات

أعلنت حكومة الوحدة الليبية، انهيار 11 جسرًا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل.

ولفتت حكومة الوحدة الليبية، إلى أن نحو 70 % من البنية التحتية في المناطق المنكوبة تضررت.

ومن جانبه قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في ليبيا، إن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50 % في المناطق المنكوبة.

وضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.

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