حكومة الوحدة الليبية: انهيار 11 جسرًا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة
وكالات
أعلنت حكومة الوحدة الليبية، انهيار 11 جسرًا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل.
ولفتت حكومة الوحدة الليبية، إلى أن نحو 70 % من البنية التحتية في المناطق المنكوبة تضررت.
ومن جانبه قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في ليبيا، إن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50 % في المناطق المنكوبة.
وضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.
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