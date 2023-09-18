مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية خلال جهود الإطفاء في تركيا
أنقرة - (د ب ا)
لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية بغرب تركيا خلال عملية لاخماد حريق، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأفادت الوكالة أن المروحية تحطمت أمس الأول السبت أثناء محاولة سحب المياه من سد فى مدينة إزمير غربي تركيا.
وتم إنقاذ شخص كان على متن المروحية، وجرى نقله للمستشفى. وتم انتشال جثث الثلاثة الآخرين .
وقد عثر الغواصون على جثة على عمق 12 مترا في الصباح، ويحاولون الآن نقل الجثث للسطح.
من ناحية أخرى، مازالت عملية إخماد الحريق مستمرة.
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