نتنياهو يتهم المتظاهرين الإسرائيليين بالتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية وإيران
تل أبيب - (د ب أ)
اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة الاحتجاج المضادة لخطط الإصلاحات القضائية التي تقترحها حكومته الائتلافية اليمينية، بالتحالف مع أعداء إسرائيل.
وقبل التوجه للجمعية العامة في نيويورك مساء أمس الأحد، تحدث نتنياهو عن "مظاهرات ضد إسرائيل من جانب أفراد تحالفوا مع منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين".
وأثارت تصريحاته انتقادات من منظمي التظاهرات وأحزاب المعارضة.
وقال متحدث باسم نتنياهو بعد ذلك إن رئيس الوزراء كان يقصد أنه في حين أنه سوف يمثل إسرائيل في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، سوف يشارك مواطنون إسرائيل في نفس الوقت في مظاهرات تدعم قضايا معارضة.
وأضاف المتحدث أنها سوف تكون المرة الأولى التي يتظاهر فيها مواطنون إسرائيليون بجوار مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية وحملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي تدعو إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل.
وتسببت الخطة المقترحة لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل، بما في ذلك تعديل يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ تصرف ضد القرارات "غير المنطقية" من جانب الحكومة أو الوزراء الأفراد، في انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام.
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