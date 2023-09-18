الزعيم الكوري الشمالي يشكر بوتين على حسن الضيافة ويتمنى الرخاء لروسيا

بيونج يانج - (د ب أ)

شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب والسلطات الروسية على حسن ضيافتهم، مختتما زيارته "الرسمية والودية" لروسيا، قبل مغادرته على متن قطار خاص من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، حسبما ذكرت إذاعة "صوت كوريا" .

وذكرت الإذاعة في تقريرها عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي التي "فتحت عهدا جديدا من التطوير المكثف وتعزيز العلاقات الكورية الروسية" أن "كيم جونج أون أعرب عن خالص امتنانه للرئيس الروسي بوتين والسلطات والشعب الروسي على الاهتمام الخاص وكرم الضيافة طوال فترة إقامته في الاتحاد الروسي، وتمنى الرخاء لروسيا والرفاهية لشعبها"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وحضر مراسم وداع الزعيم الكوري الشمالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة أليكسدنر كوزلوف، وحاكم منطقة بريمورسكي أوليج كوزيمياكو، وعمدة أرتيوم فياتشيسلاف كوون، والسفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا.

وتعتبر هذه أطول رحلة خارجية يقوم بها كيم منذ توليه السلطة. بما في ذلك وقت السفر، حيث أمضى الزعيم الكوري الشمالي ما مجموعه ثمانية أيام خلال زيارته إلى روسيا.