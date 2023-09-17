بنسبة 94%.. عودة الاتصالات للمناطق المنكوبة في ليبيا
ا ش ا
أعلنت الشركة القابضة للاتصالات في ليبيا، اليوم الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية جراء الإعصار "دانيال".
وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات - في بيان صحفي أذاعه تلفزيون "الوسط" الليبي - أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة؛ مما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية والعصب الأساسي لخدمة الاتصالات.
وأكدت الإدارة، أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: