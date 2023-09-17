بنسبة 94%.. عودة الاتصالات للمناطق المنكوبة في ليبيا

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أعلنت الشركة القابضة للاتصالات في ليبيا، اليوم الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية جراء الإعصار "دانيال".

وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات - في بيان صحفي أذاعه تلفزيون "الوسط" الليبي - أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة؛ مما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية والعصب الأساسي لخدمة الاتصالات.

وأكدت الإدارة، أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.