بعد نحو أسبوع.. إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في درنة

وكالات

أعلن الهلال الأحمر فرع الزنتان، اليوم الأحد، عن إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة، وذلك بعد أكثر من 6 أيام من وقوع الكارثة .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي، قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.