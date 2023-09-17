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BBC

الأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين قرب مدينة بنغازي الليبية

07:33 م الأحد 17 سبتمبر 2023

انهيار سدين في درنة

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أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة من الوضع المتهالك لسد وادي جازا وسد القطارة، الواقعين قرب مدينة بنغازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا.

وتحدث تقرير، نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي بأن سدين غمرتهما المياه بشكل سريع، وهما سد وادي جازا، الواقع بين درنة وبنغازي، وسد القطارة قرب مدينة بنغازي، مما يثير مخاوف جديدة بشأن انهيار مدمر لسد آخر.

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات غير المسبوقة التي صاحبت العاصفة دانيال خلفت ما يقرب من 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 شخص آخرين في عداد المفقودين بمدينة درنة وحدها. كما أشار إلى وفاة 170 شخصا في مناطق أخرى بشرق ليبيا.

وتوقع التقرير ارتفاع أعداد الضحايا في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عملياتها، لإيجاد ناجين في المناطق المنكوبة من درنة.

هذا المحتوى من

Asha

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انهيار سد ليبيا سد درنة بنغازي

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