مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع بوزير الخارجية الصيني في مالطا



وكالات

قال مسؤول أميركي، اليوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا مطلع هذا الأسبوع، في وقت يسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة.

وكان اجتماع ساليفان بوانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جينبينغ في وقت لاحق من هذا العام.

وسبق أن التقى ساليفان وانغ في فيينا في مايو الماضي.

وعبّر بايدن، هذا الشهر عن خيبته بعد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة للقائه.



والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو في نوفمبر .

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين زاروا الصين هذا العام، لضمان استمرار التواصل بين البلدين على خلفية التوتر الذي نشب بعد أن أسقط الجيش الأمريكي، منطاد مراقبة صينيا حلق في سماء الولايات المتحدة.

وكان بايدن وشي التقيا آخر مرة في 2022، على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.