ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة الليبية إلى أكثر من 11 ألفًا

بنغازي - (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.

وأضاف المكتب أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقي 170 شخصا حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا.

وأضافت" من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق إنه تم تحديد هوية نحو 4000 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات.

وكان إعصار دانيال قد ضرب ليبيا الأحد الماضي، بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا.

وقد انهار سدان فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.