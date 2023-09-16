الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص



وكالات

كشف الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر، اليوم السبت، عن أن عدد المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي ضربت ليبيا جراء العاصفة دانيال تجاوز الـ 800 ألف شخص، حسبما ذكرت العربية.

وأكد الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر، أنه يحاول إرسال وحدات لتنقية مياه الشرب، وأنه ينسق مع المتطوعين في درنة لإيصال المواد الإغاثية لمستحقيها.

بدورها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة اليوم السبت، اعتزامها لبدء حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة، وذلك بعد اكتشاف عشرات حالات التسمم من المياه الملوثة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد الحكومة الليبية المكلفة أنها بدأت معاينة جميع مصادر المياه في درنة، مطالبة المواطنين في درنة بالابتعاد عن المياه الملوثة.

وأشارت الحكومة الليبية المكلفة إلى أنها ستكثف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة.