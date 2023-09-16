الحكومة الليبية المكلفة: سنبدأ حملة تطعيمات في درنة
وكالات
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة اليوم السبت، اعتزامها لبدء حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة، وذلك بعد اكتشاف عشرات حالات التسمم من المياه الملوثة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال، حسبما ذكرت "العربية".
وأكد الحكومة الليبية المكلفة أنها بدأت معاينة جميع مصادر المياه في درنة، مطالبة المواطنين في درنة بالابتعاد عن المياه الملوثة.
وأشارت الحكومة الليبية المكلفة إلى أنها ستكثف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة.
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