إعلان

BBC

الحكومة الليبية المكلفة: سنبدأ حملة تطعيمات في درنة

11:07 م السبت 16 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة اليوم السبت، اعتزامها لبدء حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة، وذلك بعد اكتشاف عشرات حالات التسمم من المياه الملوثة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد الحكومة الليبية المكلفة أنها بدأت معاينة جميع مصادر المياه في درنة، مطالبة المواطنين في درنة بالابتعاد عن المياه الملوثة.

وأشارت الحكومة الليبية المكلفة إلى أنها ستكثف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة.

سوق مصراوى

درنة حملة تطعيمات حكومة ليبيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تبدأ غدا.. رابط تسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة