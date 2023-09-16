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الصحة العالمية: التعرف على جثث 4 آلاف شخص من ضحايا الفيضانات في ليبيا

08:09 م السبت 16 سبتمبر 2023

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طرابلس - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أنه تم التعرف على جثث نحو أربعة آلاف شخص ممن لقوا حتفهم جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا.

وأضافت المنظمة أنه تم انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف عليها، وصدرت شهادات وفاة لأصحابها.

وتتوقع المنظمة ارتفاع حصيلة الوفيات، مرجحة أن تنتشل فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث في الشرق الليبي الذي ضربته الفيضانات. ولا يزال هناك أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب المنظمة.

وقالت مجموعة من محللي البيانات والباحثين الليبيين أيضا إن هناك نحو أربعة آلاف وفاة مؤكدة في حصيلة أعلنتها اليوم السبت.

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