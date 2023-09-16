السفير الفرنسي في النيجر: سأبقي في موقعي بالسفارة
وكالات
أكد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتيه، اليوم السبت، أنه سيبقى في موقعه بالسفارة الفرنسية في نيامي رغم الظروف المعقدة، حسبما ذكرت "العربية".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن السفير سيلفان إيتيه محاصر داخل السفارة الفرنسية في نيامي دون إمكانية إدخال مواد غذائية
ويصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اعتبار سفير بلاده في وضع الرهينة في النيجر.
وكان ماكرون قال أمس الجمعة إن العسكريين في النيجر "يحتجزون" السفير الفرنسي وموظفين دبلوماسيين، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
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