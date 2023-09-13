الحكومة الليبية تدعو لإخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ

وكالات

دعت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، سكان درنة إلى إخلاء المدينة لمساعدة الجيش في البحث عن الجثث والإنقاذ، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت الحكومة الليبية، إنها سلمت المدينة إلى الجيش لتنظيم العمل بها، موضحة أنها لم تصل إلى أحياء عدة في درنة.

هذا وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن كارثة السيول تسببت في تشرد 30 ألف شخص على على الأقل بالمدينة.