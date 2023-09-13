صور الأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الذي خلفته السيول في درنة

طرابلس - (ا ف ب)

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية قبل وبعد كارثة السيول المدمرة في مدينة درنة، حجم الدمار الذي تسببت به العاصفة "دانيال" في المدينة المنكوبة.

هذا وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن كارثة السيول تسببت في تشرد 30 ألف شخص على على الأقل بالمدينة.

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ، في منشور على منصة إكس، إن ما لا يقل عن 30 ألفا نزحوا في درنة، المدينة الأكثر تضررا من العاصفة "دانيال".