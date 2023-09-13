روسيا تعتزم مساعدة كوريا الشمالية في بناء الأقمار الصناعية

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار اصطناعية.

وقال بوتين، للصحفيين، "هذا هو سبب زيارتنا هنا (قاعدة فوستوتشني الفضائية). وقد أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن اهتمامه الشديد بتكنولوجيا الصواريخ، كما أنهم (كوريا الشمالية) يسعون أيضا إلى تطوير قدرات استكشاف الفضاء."، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن "الوفد الكوري الشمالي الزائر لموسكو سيحظى بفرصة القيام بجولة في أحدث المنشآت الفضائية الروسية."

وقال بوتين، عندما سئل قبل مفاوضاته مع كيم عما إذا كان الزعيمان سيناقشان التعاون الدفاعي، "سنناقش كل القضايا دون أي عجالة، ولدينا الوقت".

كما أشار الرئيس الروسي إلى الاستقبال الحار الذي حظي به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال زيارته الأخيرة لكوريا الشمالية.