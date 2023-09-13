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BBC

الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين في ليبيا

02:41 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

اعصار دانيال بليبيا

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وكالات

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أنه سيتم تخصيص 10 ملايين دولار على وجه السرعة، لدعم المتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

وقال جريفيث، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية اليوم الأربعاء، إن العاصفة أودت بحياة الآلاف، وتسببت في أضرار واسعة النطاق.

هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة نزحوا جراء العاصفة دانيال.

وتحشد الأمم المتحدة المساعدات للناجين في أعقاب العاصفة المدمرة التي ضربت ليبيا وأودت بحياة آلاف الأشخاص.

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ليبيا الأمم المتحدة دعم المتضررين في ليبيا مارتن جريفيث

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