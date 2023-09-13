الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين في ليبيا

وكالات

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أنه سيتم تخصيص 10 ملايين دولار على وجه السرعة، لدعم المتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

وقال جريفيث، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية اليوم الأربعاء، إن العاصفة أودت بحياة الآلاف، وتسببت في أضرار واسعة النطاق.

هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة نزحوا جراء العاصفة دانيال.

وتحشد الأمم المتحدة المساعدات للناجين في أعقاب العاصفة المدمرة التي ضربت ليبيا وأودت بحياة آلاف الأشخاص.