قادة النيجر ينهون التعاون العسكري مع بنين

نيامي - (د ب أ)

أنهى المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعاون العسكري مع دولة بنين المجاورة بعد أن دعمت قوة من غرب أفريقيا في حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب الذي شهدته البلاد في 26 من يوليو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الكولونيل أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري الذي يطلق على نفسه اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، قوله في بيان بثته قناة "تيلي ساحل" التليفزيونية العامة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "سمحت بنين بنشر قوات ومعدات عسكرية في إطار الاستعدادات للتدخل".

وأضاف: "بدلا من دعم النيجر، تفكر بنين في الهجوم علينا".

وأضاف عبد الرحمن أنه سيتم إرسال إشعار دبلوماسي إلى بنين في هذا الصدد.

ولم يرد أي رد فوري من جانب بنين.

وألغى المجلس العسكري مجموعة من الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع فرنسا في الشهر الماضي، كما طلب من 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر المغادرة.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرفض حتى الآن الاعتراف بالمجلس العسكري كزعماء شرعيين للنيجر، وأعرب عن دعمه لكل الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس محمد بازوم، بما في ذلك استخدام القوة.