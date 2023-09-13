حريق فيتنام.. النيران تحاصر السكان في مبنى في العاصمة هانوي

هانوي - (بي بي سي)

قالت وسائل الإعلام الحكومية في فيتنام إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم في حريق ضخم في مبنى سكني مكون من عشرة طوابق في العاصمة هانوي.

وأضافت أن قوات الطوارئ أنقذت 70 شخصًا تقريبًا من المبنى، ونقل الكثير منهم إلى المستشفى. ولم تؤكد السلطات بعد عدد القتلى.

لكن الإعلام المحلي قال نقلا عن شرطة المدينة، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في الحريق بينهم عدد من الأطفال.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحريق اندلع في مرآب السيارات داخل المبنى.

وقال السكان إنهم سمعوا دويًا قويًا في الليل، ثم رأوا الدخان الخانق يتصاعد عبر طوابق المبنى. وقالت ربة أسرة إنها اضطرت إلى تحطيم السور المعدني الذي كان يسد النوافذ لتتمكن من الفرار هي وأسرتها.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع أثناء الليل، لكن محاولات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وتقول السلطات في هانوي إن العديد من المباني السكنية الحديثة لا تستوفي شروط السلامة من الحريق.