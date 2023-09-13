الزعيم الكوري الشمالي: واثقون من انتصار روسيا على قوى الشر

(مصراوي)

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" لبلاده، وذلك حسبما تحدث كيم خلال محادثات جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية.

وأشار بوتين إلى أهمية التوقيت الذي تُجرى فيه المحادثات المنعقدة في مقاطعة آمور شرق روسيا، مع احتفال كوريا الشمالية بالذكرى الـ 75 لتأسيس الدولة في خطوة كانت الاتحاد السوفيتي أول المعترفين بها.

وأشاد بوتين بدور بيونج يانج في الحرب الكورية معتبرًا تحقيق الشمال لانتصارًا وصفه بأنه "تاريخ مشهود" سعى الاتحاد السوفيتي من أجل تحقيقه.

على جانب آخر أعرب كيم عن خالص امتنانه لترحيب الجانب الروسي به، قائلاً "نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا".

وأعرب كيم عن ثقته الكاملة في قدرة الجيش الروسي في الانتصار على من أسماهم قوى الشر، معلنًا عن رغبته في استمرار تطوير العلاقات مع روسيا واستمرار الدعم الكوري للحكومة الروسية.

ويضم وفد المحادثات الروسي وزير الدفاع سيرجي شويجو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.



