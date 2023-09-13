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BBC

مقتل 23 فلسطينيًا جراء العاصفة دانيال في ليبيا

11:24 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

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رام الله - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23 شخصًا جراء العاصفة دانيال، التي ضربت شرق ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه قد تم الاعلان رسميا في الساعات الأخيرة عن مقتل عائلتين بكامل أفرادهما البالغ عددهم 14 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية التي لا تزال في عداد المفقودين، ويجرى المتابعة مع السلطات المختصة جهود الكشف عن مصيرهم.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في الليلة الماضية عن إرسال فريقا من الدفاع المدني ووزارة الصحة، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا.

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