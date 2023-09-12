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تونس ترسل بعثة متخصصة في الإنقاذ إلى درنة الليبية

11:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

تونس

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تونس- (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية، إرسال بعثة من الحماية المدنية للمشاركة في جهود الانقاذ في مدينة درنة الليبية التي تواجه آثار إعصار مدمر.

وتضم البعثة 52 عنصرا من الوحدة للمختصة وثلاثة أطباء متخصصين في طب الكوارث وأربعة كلاب مدربة في البحث.

وتصل البعثة مساء اليوم، على متن طائرة عسكرية إلى المدينة الليبية.

وبلغت حصيلة القتلى في الفيضانات 5200 وفق آخر تحديث للسلطات.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 5000 في عداد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت درنة شرقي البلاد.

من جانبه، قال تامر رمضان، مدير مكتب ليبيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن نحو 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة شرقي ليبيا الناجمة عن العاصفة دانيال.

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تونس ترسل بعثة متخصصة الإنقاذ إلى درنة الليبية آثار إعصار مدمر الإعصار دانيال

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