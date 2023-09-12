أعداد الضحايا تتجاوز الـ5300 قتيل جراء الفيضانات بشرقي ليبيا

وكالات

طالبت وزارة الداخلية الليبية المكلفة من البرلمان بتدخل دولي عاجل للمساعدة في الإنقاذ بعد تجاوز القتلى 5300.

وتابعت الوزارة خلال حديثها مع فضائية "الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن أعداد القتلى تجاوزت الـ5300 قتيل، جراء الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا، بسبب الإعصار دانيال.

بدوره قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه يتم التنسيق مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدًا أن الوضع الراهن أكبر من أي صراع سياسي، فإن ما حدث شرقي ليبيا كارثة وطنية.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي خلال حديثه لـ" الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات طرابلس وطنية وأنصح السياسيين بالابتعاد عن المشهد، فإن الشعب الليبي متماسك اجتماعيا.

وأشار المسماري إلى أن بحر درنة أخرج الكثير من الجثث، موضحًا أن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وتابع "فقدنا أكثر من 80 من قواتنا خلال عمليات البحث والإنقاذ".

وفيما يتعلق بالظروف الجوية، قال إنها أفضل في الوقت الحالي، ما يسهل عملية البحث عن المفقودين.