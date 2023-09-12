إعلان

BBC

الجيش الليبي: ننسق مع الحكومة المكلفة من البرلمان ولجنة الطوارئ الكارثة أكبر من أي صراع سياسي

10:56 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

اللواء أحمد المسماري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه يتم التنسيق مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدًا أن الوضع الراهن أكبر من أي صراع سياسي، فإن ما حدث شرقي ليبيا كارثة وطنية.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي خلال حديثه لـ" الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات طرابلس وطنية وأنصح السياسيين بالابتعاد عن المشهد، فإن الشعب الليبي متماسك اجتماعيا.

وأشار المسماري إلى أن بحر درنة أخرج الكثير من الجثث، موضحًا أن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وتابع "فقدنا أكثر من 80 من قواتنا خلال عمليات البحث والإنقاذ".

وفيما يتعلق بالظروف الجوية، قال إنها أفضل في الوقت الحالي، ما يسهل عملية البحث عن المفقودين.

سوق مصراوى

اللواء أحمد المسماري الجيش الليبي ليبيا العاصفة دانيال ضحايا الكارثة الإنسانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أعداد الضحايا تتجاوز الـ5300 قتيل جراء الفيضانات بشرقي ليبيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market