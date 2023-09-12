الجيش الليبي: ننسق مع الحكومة المكلفة من البرلمان ولجنة الطوارئ الكارثة أكبر من أي صراع سياسي
وكالات
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه يتم التنسيق مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدًا أن الوضع الراهن أكبر من أي صراع سياسي، فإن ما حدث شرقي ليبيا كارثة وطنية.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي خلال حديثه لـ" الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات طرابلس وطنية وأنصح السياسيين بالابتعاد عن المشهد، فإن الشعب الليبي متماسك اجتماعيا.
وأشار المسماري إلى أن بحر درنة أخرج الكثير من الجثث، موضحًا أن أكثر من 10 آلاف مفقود.
وتابع "فقدنا أكثر من 80 من قواتنا خلال عمليات البحث والإنقاذ".
وفيما يتعلق بالظروف الجوية، قال إنها أفضل في الوقت الحالي، ما يسهل عملية البحث عن المفقودين.
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