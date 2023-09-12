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BBC

الخارجية الفرنسية: اعتقال أحد مسؤولينا في النيجر ونطالب بإطلاق سراحه

08:20 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية الفرنسية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه تم اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر، مطالبة بإطلاق سراحه، حسبما أفادت فضائية العربية.

وطالبت الخارجية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن مسؤول القنصلية الفرنسية في النيجر.

واتهم المجلس العسكري في النيجر، الأحد الماضي، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إيكواس) في النيجر.

كما كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

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