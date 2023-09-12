البيت الأبيض: المزاعم الرامية لعزل بايدن دوافعها سياسية

وكالات

استنكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعلنة قائلًا إن "دوافعها سياسية”.

وقال البيت الأبيض، أنه “لا يوجد دليل أو دعم جمهوري، هذه سياسة متطرفة في أسوأ الأحوال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، إن الجمهوريون كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن، لافتًا إلى أن التحقيق في قضية عزل بايدن سيسمح للمشرعين بجمع الأدلة.