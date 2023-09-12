إعلان

BBC

الصحة الليبية: تم إنشاء مستشفيات ميدانية بالتنسيق مع الجيش

07:00 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

وزارة الصحة الليبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الليبية للعربية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد صعوبة في إحصاء الضحايا بسبب عدم وصول فرق الإنقاذ لكل المناطق المنكوبة.

وقالت الصحة الليبية لفضائية "العربية"، أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية بالتنسيق مع الجيش.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت درنة الليبية، جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

سوق مصراوى

وزارة الصحة الليبية مستشفيات ميدانية ضحايا إعصار دانيال ضحايا الكوارث الطبيعية درنة الليبية إعصار دانيال الفيضانات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

العاصفة دانيال في مصر.. اليوم الثاني (تغطية خاصة) - فيديو وصور