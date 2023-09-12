الصحة الليبية: تم إنشاء مستشفيات ميدانية بالتنسيق مع الجيش

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الليبية للعربية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد صعوبة في إحصاء الضحايا بسبب عدم وصول فرق الإنقاذ لكل المناطق المنكوبة.

وقالت الصحة الليبية لفضائية "العربية"، أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية بالتنسيق مع الجيش.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت درنة الليبية، جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.