الجيش الليبي: حوالي نصف درنة اختفت في البحر بسبب الإعصار "دانيال"

وكالات

قال الجيش الليبي، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات بسبب الطرق الوعرة، فإن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع الجيش الليبي، أن 25 % إلى 45 % من درنة اختفت في البحر، مشيرًا إلى أن المنطقة التاريخية في درنة غمرتها الفيضانات ودمرتها.

ولفت إلى أن عدد قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000، بينما يوجد نحو 100 مفقود خارج درنة جراء.

وأوضح الجيش الليبي، أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، مؤكدًا أنهم بذلوا كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول، حيث وجهنا بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.

ويحاول البعض استغلال الكارثة لأغراض سياسية، حسبما أفاد الجيش الليبي لـ"العربية".

وكشف الجيش الليبي، أن تنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان.