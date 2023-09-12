إعلان

BBC

الجيش الليبي: حوالي نصف درنة اختفت في البحر بسبب الإعصار "دانيال"

06:56 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الجيش الليبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال الجيش الليبي، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات بسبب الطرق الوعرة، فإن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع الجيش الليبي، أن 25 % إلى 45 % من درنة اختفت في البحر، مشيرًا إلى أن المنطقة التاريخية في درنة غمرتها الفيضانات ودمرتها.

ولفت إلى أن عدد قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000، بينما يوجد نحو 100 مفقود خارج درنة جراء.

وأوضح الجيش الليبي، أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، مؤكدًا أنهم بذلوا كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول، حيث وجهنا بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.

ويحاول البعض استغلال الكارثة لأغراض سياسية، حسبما أفاد الجيش الليبي لـ"العربية".

وكشف الجيش الليبي، أن تنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان.

سوق مصراوى

الجيش الليبي فرق البحث والإنقاذ الفيضانات لفيضانات في درنة ليبيا الإعصار دانيال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الليبية: تم إنشاء مستشفيات ميدانية بالتنسيق مع الجيش
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

العاصفة دانيال في مصر.. اليوم الثاني (تغطية خاصة) - فيديو وصور