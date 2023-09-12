الجزائر: المغرب رفض مساعدتنا المقدمة لمنكوبي الزلزال

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن جارتها المملكة المغربية رفضت المساعدات المقدمة من الجزائر بشأن أزمة زلزال المغرب.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن المملكة المغربية، أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، مشيرة إلى أن وزير العدل المغربي صرح أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر.

وأضافت أن وزارة الشؤون المغربية مع السفير العام للجزائر بالدار البيضاء، أبلغت المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية السفير الجزائري بأنه وبعد التقييم فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب؛ لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق بالبلاد ليل الجمعة، وذلك على الرغم من الخلافات السياسية بين البلدين، والتي تسببت في إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الرحلات المغربية منذ عام 2021.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة الماضي، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، خلفت 2901 قتيل، و5530 مصابًا