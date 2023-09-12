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BBC

مخاوف في اليونان من ارتفاع أعداد الجثث جراء العاصفة دانيال

04:46 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

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أثينا - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الثلاثاء، بأن مياه الفيضانات التي ضربت وسط البلاد وتسببت في تشريد الآلاف، جراء العاصفة دانيال، استمرت في الانحسار، وأبدت السلطات مخاوفها من العثور على مزيد من الجثث مع انخفاض منسوب المياه.

وقالت صحيفة كاثيميريني، إن مستوى نهر بينيوس يبلغ الآن نحو 8 أمتار، أي أقل من أعلى مستوى له وهو 10 أمتار .

وأضاف تقرير الصحيفة، أن هناك مخاوف من العثور على المزيد من الضحايا مع تراجع المياه. وقالت إن حجم الدمار الفادح بدأ يظهر رويدا رويدا.

وينبغي الآن تجميع الآلاف من جثث الحيوانات النافقة وحرقها بسرعة بسبب الخطر الشديد لانتشار الأوبئة.

ووفقا لتقديرات الخبراء، من المرجح أن تصل قيمة الأضرار إلى المليارات.

ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ستراسبورج في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتواء الكارثة.

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