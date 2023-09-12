الصليب الأحمر: مقتل 3 متطوعين أثناء عمليات الإنقاذ في ليبيا

وكالات

أعلن الصليب الأحمر الدولي، عن مقتل 3 متطوعين أثناء عمليات الإنقاذ في ليبيا، حسبما أفادت فضائية العربية.

وفي وقت سابق قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي أغرقت البلاد عقب العاصفة دانيال.

بدوره، قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الثلاثاء إن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن.

وكان وزير في الحكومة الليبية المكلفة، قال في وقت سابق اليوم إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول التي جرفت المنازل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى