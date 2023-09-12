إيران تُعلن توقيف دبلوماسي سويدي بتهمة التجسس

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، توقيف دبلوماسي سويدي لدى الاتحاد الأوروبي، بتهمة ارتكاب جرائم خلال إقامته في إيران، وذلك حسبما أفاد المتحدث باسم القضاء الإيراني.



وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي أن التحقيقات بشأن الدبلوماسي السويدي، يوهان فلوديروس تم الانتهاء منها وسيتم إحالته إلى المحكمة المختصة في الأيام المقبلة.

وتم القبض على يوهان البالغ من العمر 33 عامًا، في أبريل عام 2022 بمطار طهران، بتهمة التجسس بعد قيامه بعدة رحلات إلى إيران في مدن مختلفة خارج نطاق الوجهات السياحية.

وإلى جانب توقيف الدبلوماسي السويدي، أعلنت إيران حينها القبض على سيدة ورجل يحملان الجنسية الفرنسية بتهمة التجسس لصالح أجانب ضد إيران.

من جانبها نددت السويد بموقف إيران من اعتقال موظفها في دائرة العمل الخارجي الأوروبية قائلة إن اعتقاله لأكثر من 500 يوم يعتبر "تعسفيا".

