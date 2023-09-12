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BBC

الإسعاف والطوارئ الليبي: القطاع الصحي في درنة منهار والوضع كارثي

03:20 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الاسعاف و الطوارئ

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وكالات

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أن القطاع الصحي في درنة منهار، مشيرًا إلى أن الوضع كارثي بكل معنى الكلمة، بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، حسبما ذكرت "الحدث".

وقال جهاز الإسعاف، إن مدينة درنة اختفت بالكامل، مطالبًا بمروحية لنقل المصابين للمدن القريبة، نظرًا لأن مستشفى درنة ممتلىء، والجثث خارجه تنتظر دفنها.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت درنة الليبية، جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

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