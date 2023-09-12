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BBC

بسبب العاصفة "دانيال".. الأرصاد الليبية: سجلنا أكبر كمية أمطار في تاريخ البلاد

02:53 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

اعصار دانيال

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وكالات

أعلنت الأرصاد الجوية الليبية، أن ليبيا سجلت أكبر كمية أمطار في تاريخ البلاد، موضحة أن الأمطار التي سقطت في يوم تعادل التي تسقط في سنة.

وبحسب فضائية العربية، قالت الأرصاد الليبية، اليوم الثلاثاء، إن خطر سقوط الأمطار مجددًا تلاشى.

قد تلاشى.ن

وأشارت إلى أن تحذيرات الأرصاد للسلطات بشأن العاصفة لم تؤخذ على محمل الجد، موضحة أنه تم تحذير الجهات المعنية، قبل العاصفة "دانيال" التي ضربت شرقي ليبيا، بنحو 5 أيام.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

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