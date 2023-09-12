الصليب الأحمر يدعو لجمع أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال المغرب
الرباط - (بي بي سي)
دشنت الهيئة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر حملة لجمع 100 مليون فرنك سويسري (112.3 مليون دولار) لمساعدة المتضررين من الزلزال في المغرب.
وقالت مديرة العمليات الدولية، كارولين هولت، إن الدعوى التي أطلقها الصليب الأحمر تهدف إلى تحصيل الدعم المالي لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.
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