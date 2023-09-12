الهلال الأحمر الليبي: نعاني من نقص في المعدات اللازمة لإنقاذ ضحايا "دانيال"

وكالات

قال الهلال الأحمر الليبي، إنه يعاني من نقص في المعدات اللازمة لعمليات إنقاذ ضحايا الإعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا، حسبما ذكرت فضائية "العربية"

وتابع الهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، أن أعمال الإنقاذ مستمرة حتى انتشال كل الجثث في درنة.

وأكد الهلال الأحمر الليبي أن فرقه تواصل أعمال البحث والإنقاذ في درنة.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وآلاف المفقودين.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.